Пелциса возмутило то, что правоохранители не обращали внимания на то, что происходило. В то же время впоследствии в полиции опровергли информацию.

Обратите внимание Почти 26 тысяч человек: от какой проблемы массово страдают украинцы в Чехии

Что сказали в полиции

Гита Гжибовская – представитель государственной полиции – рассказала, что когда правоохранители выявляют нарушения, направленные против поддержки Украины, людей привлекают к ответственности. В частности, говорится об инцидентах, когда портят соответствующие плакаты.

Гжибовская добавила, что за субботу и воскресенье из-за порчи плакатов оштрафовали двух человек. Кроме того, снятый на видео момент также непременно проверят.

Возле посольства России в Риге срывали плакаты в поддержку Украины: смотрите видео

Кроме того, отметили: в течение выходных возле посольства России в Риге задержали нескольких человек.

Ранее в Риге приняли важное решение

Цивилизованный мир продолжает избавляться от всего российского. В частности, названий улиц. Теперь Рига очистится от улицы Московской. Отмечают, что ее разделят на две улицы: участок от Набережной 13 января до Островного моста назовут улицей Ластадияс, а вторую часть – Латгалес.