Одне з "найнедооціненіших" європейських міст раптом почало перетворюватися у Венецію

Венеція – справжній магніт для туристів. На одного місцевого жителя там припадає 21 мандрівник. А чутки, що місто ось-ось піде під воду (хоча воно й не збирається), лише збільшують потік туристів. Однак в "італійської Атлантиди" з'явився конкурент.

Багатством своєї історії Сієна, розташована у залитій сонцем Тоскані, не поступається Венеції та Флоренції. А, якщо враховувати усі місцеві легенди, готова конкурувати навіть з самим Римом.

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Як Сієна перетворюється у Венецію

Тривалий час загадкову Сієну, яка наче завмерла у Середньовіччі, рекламували як найбільш недооцінене місто Італії. Місто називали прихованою перлиною Тоскани. Варто зауважити, що план спрацював. Мандрівники з різних куточків світу кинулися знайомитися з Сієною. До речі, за однією з версій саме там, а не у північній Вероні, жили Ромео і Джульєтта.

Туристів на вулицях Сієни стало багато, що місто почало "перетворюватися" у Венецію. Мандрівники зауважують, що місто вже фактично неможливо оглянути у спокійному темпі. Тебе буквально підхоплює й несе натовп туристів, а, щоб помилуватися визначними локаціями, доводиться проводити години у чергах.



Сієна розташована неподалік від Риму / Unsplash

Зрештою, експерти вже почали наголошувати: якщо хочете справді побачити Сієну в усій красі, найкраще спланувати зимову мандрівку. Тоді туристів все-таки набагато менше. Хоча й ненадовго: дуже швидко ця "фішка" стане відомою багатьом.

Варто зауважити, що Сієна – прекрасна у будь-яку пору. Старе місто ніби телепортує у ті часи, коли світ був на декілька сотень років молодшим. У різні епохи у Сієні мешкали вчені та митці, які творили славну історію прекрасного міста.