Богатством своей истории Сиена, расположена в залитой солнцем Тоскане, не уступает Венеции и Флоренции. А, если учитывать все местные легенды, готова конкурировать даже с самим Римом.

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Как Сиена превращается в Венецию

Долгое время загадочную Сиену, которая как будто замерла в Средневековье, рекламировали как самый недооцененный город Италии. Город называли скрытой жемчужиной Тосканы. Стоит заметить, что план сработал. Путешественники из разных уголков мира бросились знакомиться с Сиеной. Кстати, по одной из версий именно там, а не в северной Вероне, жили Ромео и Джульетта.

Туристов на улицах Сиены стало много, что город начал "превращаться" в Венецию. Путешественники отмечают, что город уже фактически невозможно осмотреть в спокойном темпе. Тебя буквально подхватывает и несет толпа туристов, а, чтобы полюбоваться достопримечательностями, приходится проводить часы в очередях.



Сиена расположена недалеко от Рима / Unsplash

В конце концов, эксперты уже начали подчеркивать: если хотите действительно увидеть Сиену во всей красе, лучше спланировать зимнее путешествие. Тогда туристов все-таки гораздо меньше. Хотя и ненадолго: очень быстро эта "фишка" станет известной многим.

Стоит заметить, что Сиена – прекрасна в любое время года. Старый город будто телепортирует в те времена, когда мир был на несколько сотен лет моложе. В разные эпохи в Сиене жили ученые и художники, которые творили славную историю прекрасного города.