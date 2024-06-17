Не їдьте у жодному разі: ситуація в Греції стає катастрофічною

Греція переживає найспекотніше літо у своїй історії. Ситуація на території країни стає катастрофічною. Упродовж декількох днів температура повітря перевищує +38 градусів.

Загалом аномальну спеку вже фіксують по всій Європі. Туристам рекомендують врахувати це при плануванні своїх мандрівок. Найкритичніша ситуація наразі у Греції.

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Спека може зірвати туристичний сезон у Греції

Влітку 2024 року Греція готувалася прийняти мільйони туристів. Сфера вперше мала остаточно повернутися на допандемійний рівень. Однак лише середина червня, а спека на території країни запанувала вже нестерпна. Метеорологи б'ють на сполох. Наголошують, що такої ситуації ще не було. Це літо – унікальне в історії країни (і це – не в хорошому сенсі).

У 20-му столітті у нас ніколи не було хвилі тепла до 19 червня. У XXI столітті їх було кілька, але жодного до 15 червня,

– мовиться у повідомленні.

Станом на 17 червня повідомляють про чотирьох жертв серед туристів. Окрім того, деякі люди наразі вважаються зниклими безвісти.

Аби вберегти людей, у Греції вже закрили низку найпопулярніших локацій. Зокрема, мовиться про легендарний Акрополь в Афінах. Туристів, які все-таки наважилися їхати до Греції у цю пору, просять не легковажити своїм життям та здоров'ям й дотримуватися всіх правил безпеки.