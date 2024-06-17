В целом аномальную жару уже фиксируют по всей Европе. Туристам рекомендуют учесть это при планировании своих путешествий. Самая критическая ситуация сейчас в Греции.

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Жара может сорвать туристический сезон в Греции

Летом 2024 года Греция готовилась принять миллионы туристов. Сфера впервые должна была окончательно вернуться на допандемийный уровень. Однако только середина июня, а жара на территории страны воцарилась уже невыносимая. Метеорологи бьют тревогу. Подчеркивают, что такой ситуации еще не было. Это лето – уникальное в истории страны (и это – не в хорошем смысле).

В 20-м веке у нас никогда не было волны тепла до 19 июня. В XXI веке их было несколько, но ни одного до 15 июня,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 17 июня сообщают о четырех жертвах среди туристов. Кроме того, некоторые люди пока считаются пропавшими без вести.

Чтобы уберечь людей, в Греции уже закрыли ряд самых популярных локаций. В частности, говорится о легендарном Акрополе в Афинах. Туристов, которые все-таки решились ехать в Грецию в это время, просят не пренебрегать своей жизнью и здоровьем и соблюдать все правила безопасности.