Синьо-жовта Прага очима чеського фотографа: кадри, які милують око

12 березня 2022 , 11:23
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Джерело:

інстаграм Petr Zewlakk Vrabec

Жителі з різних куточків світу всіляко проявляють солідарність з Україною на тлі війни. І чехи – не виключення.

Фотограф з Чехії Petr Zewlakk Vrabec показав у своїх роботах, як жителі Праги підтримують українців у боротьбі з загарбницькими військами Росії.

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Вони не лише влаштовують мітинги, де виступають проти вторгнення Росії на територію України та збирають гуманітарну допомогу, а й прикрашають вулиці свого міста деталями у синьо-жовтих кольорах.

Українські прапори у Празі зараз повсюди:
дивіться добірку фото


Фото: zewlakk_foto


Фото: zewlakk_foto


Фото: zewlakk_foto


Фото: zewlakk_foto


Фото: zewlakk_foto


Фото: zewlakk_foto


Фото: zewlakk_foto


Фото: zewlakk_foto


Фото: zewlakk_foto


Фото: zewlakk_foto


Фото: zewlakk_foto


Фото: zewlakk_foto


Фото: zewlakk_foto


Фото: zewlakk_foto


Фото: zewlakk_foto

Автор: Назарій Сорока