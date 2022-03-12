Синьо-жовта Прага очима чеського фотографа: кадри, які милують око
Джерело:інстаграм Petr Zewlakk Vrabec
Жителі з різних куточків світу всіляко проявляють солідарність з Україною на тлі війни. І чехи – не виключення.
Фотограф з Чехії Petr Zewlakk Vrabec показав у своїх роботах, як жителі Праги підтримують українців у боротьбі з загарбницькими військами Росії.
І ще Які міста Польщі більше не можуть приймати українських біженців
Вони не лише влаштовують мітинги, де виступають проти вторгнення Росії на територію України та збирають гуманітарну допомогу, а й прикрашають вулиці свого міста деталями у синьо-жовтих кольорах.
Українські прапори у Празі зараз повсюди:
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Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto
Фото: zewlakk_foto