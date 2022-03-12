Фотограф з Чехії Petr Zewlakk Vrabec показав у своїх роботах, як жителі Праги підтримують українців у боротьбі з загарбницькими військами Росії.

І ще Які міста Польщі більше не можуть приймати українських біженців

Вони не лише влаштовують мітинги, де виступають проти вторгнення Росії на територію України та збирають гуманітарну допомогу, а й прикрашають вулиці свого міста деталями у синьо-жовтих кольорах.

Українські прапори у Празі зараз повсюди:

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Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto



Фото: zewlakk_foto