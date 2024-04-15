Все почалося зі світлин, які опублікували у мережі. На них крісла класну "люкс" перетворюють у справжнє комфортне ліжко. Окрім того, воно ще й оснащене 32-дюймовим HD-екраном.

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Скільки коштує така розкіш

Відпочити на двоспальному ліжку можуть пасажири, які подорожують удвох. Для цього їм доведеться забронювати суміжні місця (1a і 2a або 1F і 2F). Польоти на борту Singapore airlines – загалом недешеві. Однак за місце у першому класі доведеться заплатити понад 600 тисяч гривень.

Звичайно, не двоспальним ліжком єдиним. Пасажири першого класу мають й інші привілеї по комфорту. Зокрема, можуть скористатися спеціальними навушниками з функцією шумопоглинання, скористатися туалетним приладдям (входить навіть крем для обличчя), а також замовити розкішну вечерю, подану на посуді як виді мистецтва.



Двоспальне ліжко на борту Singapore airlines / Reddit

Водночас користувачі мережі розкритикували таку надмірну дружність Singapore airlines саме до пасажирів першого класу. Наголошують, що авіакомпанія робить дуже сильний розрив між якістю послуг для пасажирів різних класів.

До слова, нещодавно стало відомо, що у Wizz Air придумали, як врегулювати кризу, яка відбувалася на європейському авіаринку. Для цього угорський лоукостер почав орендувати флот української авіакомпанії SkyUp.