Все началось с фотографий, которые опубликовали в сети. На них кресла классную "люкс" превращают в настоящую комфортную кровать. Кроме того, она еще и оснащена 32-дюймовым HD-экраном.

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Сколько стоит такая роскошь

Отдохнуть на двуспальной кровати могут пассажиры, которые путешествуют вдвоем. Для этого им придется забронировать смежные места (1a и 2a или 1F и 2F). Полеты на борту Singapore airlines – в целом недешевые. Однако за место в первом классе придется заплатить более 600 тысяч гривен.

Конечно, не двуспальной кроватью единой. Пассажиры первого класса имеют и другие привилегии по комфорту. В частности, могут воспользоваться специальными наушниками с функцией шумопоглощения, воспользоваться туалетными принадлежностями (входит даже крем для лица), а также заказать роскошный ужин, поданную на посуде как виде искусства.



Двуспальная кровать на борту Singapore airlines / Reddit

В то же время пользователи сети раскритиковали такую чрезмерную дружественность Singapore airlines именно к пассажирам первого класса. Отмечают, что авиакомпания делает очень сильный разрыв между качеством услуг для пассажиров разных классов.

К слову, недавно стало известно, что в Wizz Air придумали, как урегулировать кризис, который происходил на европейском авиарынке. Для этого венгерский лоукостер начал арендовать флот украинской авиакомпании SkyUp.