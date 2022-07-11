"Синдром біженця": у МОЗ назвали симптоми та способи подолання

Близько 4,8 мільйона українських біженців наразі перебувають у різних країнах Європи. Через постійний стрес на тлі війни у них може розвинутися так званий "синдром біженця".

Це одна із можливих реакцій нашого організму на стрес, пов'язаний із переїздом внаслідок воєнних дій. Щоб люди знали як виявити такий синдром у себе та у який спосіб подолати його, Міністерство охорони здоров'я дало поради.

Зауважте Де українським біженцям знайти безкоштовне лікування за кордоном: покрокова інструкція

Які симптоми наявні у людей з "синдромом біженця"

Як зауважують у МОЗ, для цього стану характерні наступні симптоми:

пригнічений настрій;

відчуття безпорадності;

почуття втрати рідного дому;

провина за перебування у безпеці, коли в Україні гибнуть люди;

неконтрольовані спалахи агресії;

підвищена дратівливість;

нездатність радіти, емоційне оніміння;

різкі коливання почуттів до мешканців країни перебування – від щирої вдячності до злості через їхній добробут.

Як полегшити моральний стан

Фахівці МОЗ рекомендують дотримуватися наступних порад, аби зменшити навантаження на психічне здоров'я:

не засуджуйте себе за те, що виїхали; говоріть про свої почуття, не тримайте емоції у собі; зрозумійте, що ви не повинні відчувати провину за свою безпеку, ви маєте на неї повне право; дайте собі час на адаптацію; почніть процес соціалізації на новому місці: складіть план дій; поступово поверніться до довоєнних звичок та власних ритуалів: чашка кави зранку, перегляд улюбленого фільму чи серіалу, спорт тощо; знайдіть тих, кому потрібна ваша допомога, долучіться до волонтерської діяльності, включіться в активне громадське життя або організуйте власний фонд добрих справ; залишайтеся на зв'язку з рідними та друзями, спілкуйтеся та підтримуйте одне одного.

Такі кроки допоможуть вам почуватися краще та відволікатися від переживань.

Водночас у МОЗ підкреслили, що "синдром біженця" розвивається не у всіх, хто наважився на переїзд – все залежить від стану психіки окремої людини.

Поради МОЗ / Фото з фейсбуку МОЗ України

Це може вас зацікавити – Скільки українців не повернуться після війни: дивіться відео