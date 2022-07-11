Это одна из возможных реакций нашего организма на стресс, связанный с переездом в результате военных действий. Чтобы люди знали, как выявить такой синдром у себя и как преодолеть его, Министерство здравоохранения дало советы.

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Какие симптомы имеются у людей с "синдромом беженца"

Как отмечают в Минздраве, для этого состояния характерны следующие симптомы:

подавленное настроение;

чувство беспомощности;

чувство утраты родного дома;

вина за пребывание в безопасности, когда в Украине гибнут люди;

неконтролируемые вспышки агрессии;

повышенная раздражительность;

неспособность радоваться, эмоциональное онемение;

резкие колебания чувств к жителям страны пребывания – от искренней благодарности к злобе из-за их благосостояния.

Как облегчить моральное состояние

Специалисты Минздрава рекомендуют следовать следующим советам, чтобы уменьшить нагрузку на психическое здоровье:

не осуждайте себя за то, что уехали; говорите о своих чувствах, не держите эмоции в себе; поймите, что вы не должны чувствовать вину за свою безопасность, вы имеете на нее полное право; дайте себе время на адаптацию; начните процесс социализации на новом месте: составьте план действий; постепенно вернитесь к довоенным привычкам и собственным ритуалам: чашка кофе с утра, просмотр любимого фильма или сериала, спорт и т.п.; найдите тех, кому нужна ваша помощь, приобщитесь к волонтерской деятельности, включитесь в активную общественную жизнь или организуйте собственный фонд добрых дел; оставайтесь на связи с родными и друзьями, общайтесь и поддерживайте друг друга.

Такие шаги помогут вам чувствовать себя лучше и отвлечься от переживаний.

В то же время в Минздраве подчеркнули, что "синдром беженца" развивается не у всех, кто отважился на переезд – все зависит от состояния психики отдельного человека.

Советы МЗ / Фото из фейсбука Минздрава Украины