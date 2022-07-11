Це одна із можливих реакцій нашого організму на стрес, пов'язаний із переїздом внаслідок воєнних дій. Щоб люди знали як виявити такий синдром у себе та у який спосіб подолати його, Міністерство охорони здоров'я дало поради.
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Які симптоми наявні у людей з "синдромом біженця"
Як зауважують у МОЗ, для цього стану характерні наступні симптоми:
- пригнічений настрій;
- відчуття безпорадності;
- почуття втрати рідного дому;
- провина за перебування у безпеці, коли в Україні гибнуть люди;
- неконтрольовані спалахи агресії;
- підвищена дратівливість;
- нездатність радіти, емоційне оніміння;
- різкі коливання почуттів до мешканців країни перебування – від щирої вдячності до злості через їхній добробут.
Як полегшити моральний стан
Фахівці МОЗ рекомендують дотримуватися наступних порад, аби зменшити навантаження на психічне здоров'я:
- не засуджуйте себе за те, що виїхали;
- говоріть про свої почуття, не тримайте емоції у собі;
- зрозумійте, що ви не повинні відчувати провину за свою безпеку, ви маєте на неї повне право;
- дайте собі час на адаптацію;
- почніть процес соціалізації на новому місці: складіть план дій;
- поступово поверніться до довоєнних звичок та власних ритуалів: чашка кави зранку, перегляд улюбленого фільму чи серіалу, спорт тощо;
- знайдіть тих, кому потрібна ваша допомога, долучіться до волонтерської діяльності, включіться в активне громадське життя або організуйте власний фонд добрих справ;
- залишайтеся на зв'язку з рідними та друзями, спілкуйтеся та підтримуйте одне одного.
Такі кроки допоможуть вам почуватися краще та відволікатися від переживань.
Водночас у МОЗ підкреслили, що "синдром біженця" розвивається не у всіх, хто наважився на переїзд – все залежить від стану психіки окремої людини.
Поради МОЗ / Фото з фейсбуку МОЗ України
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