Сина відомого італійського співака судять за побиття домашньої працівниці з України

Сина Джіджі Д'Алессіо судять за побиття українки. Жінка була домашньою робітницею родини. Працювала у будинку в районі Паліолі у Римі.

Подія сталася ще у 2014 році. Відтоді протягом семи років триває судовий процес. Весь цей час українка наполягає на відновленні справедливості. Водночас знаменитість свою провину майже повністю заперечує.

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Деталі скандальної справи

За словами потерпілої українки у домі зірок її побили та вигнали з роботи. Тоді вона звернулася у лікарню, аби засвідчити отримані травми. Ще через кілька днів жінка звернулася до поліції.

Галина Левкова каже, що працювала нелегально, а її умови роботи бути нестерпними. Вона називає ці часи "наполовину рабськими".

Українка заявила, що син відомого в Італії співака погрожував їй та її родині смертю та чинив над нею домашнє насильство.

Через неявку обвинуваченого та пандемію судові процеси тривають роками. Останнє судове засідання у цій справі відбулося 27 вересня у Римі. Під час нього Клаудіо Д'Алесіо обурювався, що його "сім років судять за якийсь синець на руці". Та додав, що увесь цей час на нього наводять наклепи, які шкодять його кар'єрі.

Водночас адвокат українки підозрює, що таке відтермінування процесу є продуманою стратегією захисту, яка дозволить таким чином уникнути обвинувачення. Бо якщо судовий вирок не буде винесено до 22 січня 2022 року, то цю справу закриють за терміном давності.

Цікаво, що свідком у справі виступає колишня політична діячка. На час конфлікту вона проживала разом з обвинуваченим.

Джіджі Д'Алессіо із сином Клаудіо та Наколь Мінетті / Фото "Українська Газета. ІТ"