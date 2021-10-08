Ситуация произошла еще в 2014 году. С тех пор в течение семи лет длиться судебный процесс. Все это время украинка настаивает на восстановлении справедливости. В то же время знаменитость свою вину почти полностью отрицает.

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Детали скандального дела

По словам потерпевшей украинки в доме звезд ее избили и выгнали с работы. Тогда она обратилась в больницу, чтобы засвидетельствовать полученные травмы. Через несколько дней женщина обратилась в полицию.

Галина Левкова говорит, что работала нелегально, а ее условия работы быть невыносимыми. Она называет эти времена "наполовину рабскими".

Украинка заявила, что сын известного в Италии певца угрожал ей и ее семье смертью и прибегал к домашнему насилию.

Из-за неявки обвиняемого и пандемии судебные процессы длятся годами. Последнее судебное заседание по этому делу состоялось 27 сентября в Риме. Во время него Клаудио ДьАлесио возмущался, что его "семь лет судят за какой-то синяк на руке" . И добавил, что все это время на него наводят клевету, которая вредит его карьере.

В то же время адвокат украинки подозревает, что такая отсрочка процесса является продуманной стратегией защиты, которая позволит таким образом избежать обвинения. Потому что если судебный приговор не будет вынесен до 22 января 2022 года, то это дело закроют по сроку давности.

Интересно, что свидетелем по делу выступает бывшая политическая деятельница Николь Минетти . На время конфликта она проживала вместе с обвиняемым.