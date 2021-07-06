Сім'ї з дітьми в Іспанії бідніші, ніж без дітей: як держава не сприяє відтворенню населення

Іспанія – одна з країн ЄС, яка найменше інвестує у сім'ї та дітей. В Іспанії досі не було універсальної допомоги на дитину, яка вже давно існує в 17 країнах ЄС. Тож не дивно, що народжуваність у країні – на дуже низькому рівні.

Сім'ї з дітьми в Іспанії бідніші, ніж сім'ї без дітей. Для молодих сімей ця фінансова різниця є особливо відчутною.

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Бідність молодих сімей

Серед молодих батьків у віці 18 – 39 років одна третина (34%) перебуває під загрозою злиднів згідно з дослідженнями Національного статистичного інституту (INE).

У сім'ях з двома молодими батьками дохід становить половину середнього показника у країні – приблизно 12 тисяч євро нетто за рік. Для одиноких матерів цей показник складає 5 – 6 тисяч євро нетто за рік.

52% іспанських дітей не відвідують дитячі садки через брак коштів. Для порівняння, в ЄС середній показник становить 16%.

Хоча школа є безкоштовною, все ж для 30% жителів було важко покривати поточні витрати, які виникають у навчальні роки.

Складні умови для матерів, що працюють

Ще одна проблема, яка турбує молоді сім'ї в Іспанії – нестабільний ринок праці. Труднощі виникають які із працевлаштуванням, так і з поєднанням роботи й виховання дітей. Більш ніж половина молодих сімей через це змушені залучати до догляду за дітьми своїх батьків та інших родичів.

Під час пошуків роботи 45% жінок до 40 років вважають найважливішим критерієм можливість балансу між роботою та вихованням дітей. 25% назвали головною умовою достатній рівень оплати праці. І лише для 9% найважливішою є цікавість роботи.

Фактично це означає, що жінкам в Іспанії часто доводиться жертвувати чимось: або кар'єрою, або часом, присвяченим дитині. Несприятливі умови для поєднання цих двох важливих складових життя впливають на те, що все менше жінок планують вагітність у молодому віці.

Тож Іспанія є однією з країн з найнижчим (після Мальти) коефіцієнтом народжуваності в ЄС – 1,2 дитини на жінку, тоді як середній показник в ЄС становить 1,6. В середньому першу дитину іспанки народжують після 31 року, що перевищує середнє значення для більшості європейських країн.

На відміну від Іспанії, уряди інших держав Європи зацікавлені у тому, щоб народжуваність у їхніх країнах підвищувалася. Наприклад, у Польщі зараз теж несприятлива демографічна ситуація. Та влада країни всіляко підтримує молоді сім'ї, аби подолати цю проблему. Зокрема, нещодавно Польща запровадила програму недорогої оренди житла від держави. Завдяки цьому молоді люди, які не можуть дозволити собі орендувати квартиру чи будинок, можуть отримати житло за вартістю, яка буде дешевшою, ніж ринкова. Таким чином польські сім'ї із нижчими за середні доходами матимуть змогу жити у комфортних умовах.