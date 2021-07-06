Семьи с детьми в Испании беднее, чем без детей: как государство не способствует деторождению

Испания – одна из стран ЕС, которая меньше всего инвестирует в семьи и детей. В Испании до сих пор не было универсального пособия на ребенка, которое уже давно существует в 17 странах ЕС. Неудивительно, что рождаемость в стране – на очень низком уровне.

Семьи с детьми в Испании беднее, чем семьи без детей. Для молодых семей эта финансовая разница особенно ощутима.

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Бедность молодых семей

Среди молодых родителей в возрасте 18 – 39 лет одна треть (34%) находится под угрозой нищеты согласно исследованиям Национального статистического института (INE).

В семьях с двумя молодыми родителями доход составляет половину среднего показателя в стране – примерно 12 тысяч евро нетто в год. Для одиноких матерей этот показатель составляет 5 – 6 тысяч евро нетто в год.

52% испанских детей не посещают детские сады из-за нехватки средств. Для сравнения, в ЕС средний показатель составляет 16%.

Хотя школа является бесплатной, все же 30% жителей трудно покрывать текущие расходы, возникающие в учебные годы.

Сложные условия для работающих матерей

Еще одна проблема, которая беспокоит молодые семьи в Испании – нестабильный рынок труда. Трудности возникают как с трудоустройством, так и с сочетанием работы и воспитания детей. Более половины молодых семей из-за этого вынуждены привлекать к уходу за детьми своих родителей и других родственников.

Во время поисков работы 45% женщин до 40 лет считают наиболее важным критерием возможность баланса между работой и воспитанием детей. 25% назвали главным условием достаточный уровень оплаты труда. И только для 9% важнейшим является интерес к работе.

Фактически это означает, что женщинам в Испании часто приходится жертвовать чем-то: или карьерой, или временем, посвященным ребенку. Неблагоприятные условия для совмещения этих двух важных составляющих жизни влияют на то, что все меньше женщин планируют беременность в молодом возрасте.

Поэтому Испания является одной из стран с самым низким (после Мальты) коэффициентом рождаемости в ЕС – 1,2 ребенка на женщину, тогда как средний показатель в ЕС составляет 1,6. В среднем первого ребенка испанки рожают после 31 года, что превышает среднее значение для большинства европейских стран.

В отличие от Испании, правительства других государств Европы заинтересованы в том, чтобы рождаемость в их странах повышалась. Например, в Польше сейчас тоже неблагоприятная демографическая ситуация. Но власти страны всячески поддерживают молодые семьи, чтобы преодолеть эту проблему. В частности, недавно Польша ввела программу недорогой аренды жилья от государства. Благодаря этому молодые люди, которые не могут позволить себе арендовать квартиру или дом, могут получить жилье по стоимости дешевле, чем рыночная. Таким образом польские семьи с доходами ниже средних смогут жить в комфортных условиях.