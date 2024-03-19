Ежегодно Семь новых чудес мира посещают миллионы туристов с разных континентов. Очевидно, после публикации топа количество посетителей возрастет еще больше.

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Семь новых чудес мира

7 позиция – Мачу-Пикчу (Перу). Просмотров страницы – 14,229,131. Древняя цитадель инков ежегодно привлекает миллионы туристов. Историки и археологи до сих пор спорят о ее прошлом. А ЮНЕСКО добавило Мачу-Пикчу в список всемирного наследия.



Мачу-Пикчу / Unsplash

6 позиция – Эйфелева башня (Франция). Просмотров страницы – 17,316,414. Самое романтическое место планеты появилось только в конце XIX века. В то же время представить Париж и даже всю землю Землю без Эйфелевой башни – нерально.



Эйфелева башня / Unsplash

5 позиция – Великая китайская стена. Просмотров страницы – 17,405,607. Это чудо света строилось для защиты страны. Однако за века истории Великая китайская стена воплотила в себе различные архитектурные стили различных эпох.



Великая китайская стена / Unsplash

4 позиция – Статуя Свободы в Нью-Йорке. Просмотров страницы – 19,851,871. Подарок Франции в честь дружбы с США стал настоящим символом Нью-Йорка.



Статуя свободы / Unsplash

3 позиция – Эверест (Непал). Просмотров страницы 22,066,676. Самая высокая в мире вершина – единственное природное чудо мира в топе. Ежегодно путешественники из разных уголков мира пытаются покорить вершину. Некоторые даже платят за это жизнью.



Эверест / Unsplash

2 позиция – Бурдж Халифа (ОАЭ). Просмотров страницы – 23,423,701. Строительство самого высокого небоскреба мира (828 метров) завершили только в 2010 году. Туристы отмечают, что хотя бы раз в жизни стоит полюбоваться Бурдж Халифа.



Бурдж-Халифа / Unsplash

1 место – Тадж-Махал (Индия). Просмотров страницы – 28,601,383. Дворец – настоящий шедевр индо-исламской архитектуры. Его построили как гробницу для любимой жены императора – Мумтаз Махал, увековечив ее имя в истории.



Тадж-Махал/ Unsplash

Кроме того, людей призывают составить список своих Семи новых чудес мира и поделиться им в сети.