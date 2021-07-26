Siiski, Padlo та Huesos: іншомовні слова, які мають не те значення, про яке ви подумали

26 липня 2021 , 10:42
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Джерело:

24 канал

Існує безліч іншомовних слів, які фонетично можуть здаватись непристойними для українців. Однак носії мови знають, що вони позначають абсолютно інші, цілком пристойні поняття.

Те, що в українській мові звучить як нецензурщина, може щоденно вживатись за кордоном у побуті, школах та навіть у наукових роботах. Закордон 24 пропонує вашій увазі добірку кумедних міжмовних омонімів.

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Чеська

  • Herna – більярд (заклад);
  • Rvačka – бійка;
  • Úroda – врожай;
  • Pádlo – весло.

Угорська

  • Magát hogy hivnak? – Як вас звати?;
  • Pereibar – забороняти;
  • Ebeniste – столяр по червоному дереву;
  • Ebedelni – обідати;
  • Eber – чуйний.

Італійська

  • Figlio perduto – загублений син;
  • Ebbene – отже;
  • Babbo Natale – дід Мороз.

Іспанська

  • Huerta – город;
  • Huesos – кістки;
  • Sobaco – пахва;
  • Dura – твердий;
  • Manddar – відсилати.

Естонська

  • Siiski – однак;
  • Mudilane – малюк;
  • Pisike – маленький;
  • Lohakas – халтурний;
  • Joobnud – п'яний;
  • Mudima – м'яти (щось).

Шведська

  • Jobbar – працювати;
  • Pipa – курити або пищати;
  • Kaka – тістечко;
  • Gnida – витирати.

Фінська

  • Sukka – шкарпетка;
  • Lohi – лосось;
  • Huivi – хустинка;
  • Huulipuna – губна помада;
  • Suklaa – шоколад.
Автор: Сергій Зятюк