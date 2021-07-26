Siiski, Padlo и Huesos: иностранные слова, которые имеют не то значение, о котором вы подумали
26 июля 2021 , 10:42Читати новину українською
Источник:24 канал
Существует множество иностранных слов, которые фонетически могут показаться неприличными для украинцев. Однако носители языка знают, что они обозначают совершенно другие, вполне приличные понятия.
То, что на русском языке звучит как матерщина, может ежедневно использоваться за рубежом в быту, школах и даже в научных работах. Закордон 24 предлагает вашему вниманию подборку забавных межъязыковых омонимов.
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Чешский
- Herna – бильярд (заведение);
- Rvačka – драка;
- Úroda – урожай;
- Pádlo – весло.
Венгерский
- Magát hogy hivnak? – Как вас зовут?;
- Pereibar – запрещать;
- Ebeniste – столяр-краснодеревщик;
- Ebedelni – обедать;
- Eber – чуткий.
Итальянский
- Figlio perduto – потерянный сын;
- Ebbene – следовательно;
- Babbo Natale – дед Мороз.
Испанский
- Huerta – огород;
- Huesos – кости;
- Sobaco – подмышка;
- Dura – твёрдый;
- Manddar – отсылать.
Эстонский
- Siiski – однако;
- Mudilane – малыш;
- Pisike – маленький;
- Lohakas – халтурный;
- Joobnud – пьяный;
- Mudima – мять (что-либо).
Шведский
- Jobbar – работать;
- Pipa – курить либо пищать;
- Kaka – пирожное;
- Gnida – вытирать.
Финский
- Sukka – носок;
- Lohi – лосось;
- Huivi – платок;
- Huulipuna – губная помада;
- Suklaa – шоколад.