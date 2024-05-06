Стартує масштабний аукціон забутих в аеропорту речей: які 10 знахідок вражають найбільше
Джерело:9 News
У Сіднеї стартує щорічний благодійний аукціон, на якому продадуть забуті в аеропору речі. Зокрема, з молотка піде весільна сукня та шолом Дарта Вейдера.
Під час аукціону продадуть 2500 речей. Ставки стартують від 10 доларів, водночас наголошують, що більшість знахідок – значно дорожчі.
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Наголошують, що аукціон проводять з благородною метою. Усі гроші, які отримають від знахідок, передадуть до освітнього фонду Гардінга Міллер. Саме він забезпечує стипендії для школярок, які перебувають у складній життєвій ситуації.
В аеропортах люди гублять дуже багато речей. Про деякі з них – навіть важко уявити, що таке можна забути. Зокрема, цьогоріч з молотка піде весільна сукня. Варто зауважити, що появу нареченої чекали до останнього. Загалом упродовж минулого року людям повернули близько 5 тисяч загублених речей.
Які найдивніші речі продадуть на аукціоні
Придбати на аукціоні можна речі з різних сфер життя. Зокрема, найдивніша десятка виглядає так:
- весільна сукня;
- фотографія Ліонеля Мессі з автографом;
- шолом Дарта Вейдера;
- повітродув для саду;
- ювелірні прикраси;
- парфуми;
- планшети та лептопи;
- годинники;
- побутова техніка;
- навушники.
Такі благодійні аукціони – одна з улюблених розваг для жителів Сіднея. Вони зауважують, що можна не тільки добре повеселитися, але й придбати корисні речі за суттєво нижчою ціною.