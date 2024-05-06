Під час аукціону продадуть 2500 речей. Ставки стартують від 10 доларів, водночас наголошують, що більшість знахідок – значно дорожчі.

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Наголошують, що аукціон проводять з благородною метою. Усі гроші, які отримають від знахідок, передадуть до освітнього фонду Гардінга Міллер. Саме він забезпечує стипендії для школярок, які перебувають у складній життєвій ситуації.

В аеропортах люди гублять дуже багато речей. Про деякі з них – навіть важко уявити, що таке можна забути. Зокрема, цьогоріч з молотка піде весільна сукня. Варто зауважити, що появу нареченої чекали до останнього. Загалом упродовж минулого року людям повернули близько 5 тисяч загублених речей.

Які найдивніші речі продадуть на аукціоні

Придбати на аукціоні можна речі з різних сфер життя. Зокрема, найдивніша десятка виглядає так:

весільна сукня;

фотографія Ліонеля Мессі з автографом;

шолом Дарта Вейдера;

повітродув для саду;

ювелірні прикраси;

парфуми;

планшети та лептопи;

годинники;

побутова техніка;

навушники.

Такі благодійні аукціони – одна з улюблених розваг для жителів Сіднея. Вони зауважують, що можна не тільки добре повеселитися, але й придбати корисні речі за суттєво нижчою ціною.