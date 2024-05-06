Во время аукциона продадут 2500 вещей. Ставки стартуют от 10 долларов, одновременно отмечают, что большинство находок – значительно дороже.

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Отмечают, что аукцион проводят с благородной целью. Все деньги, которые получат от находок, передадут в образовательный фонд Гардинга Миллер. Именно он обеспечивает стипендии для школьниц, которые находятся в сложной жизненной ситуации.

В аэропортах люди теряют очень много вещей. О некоторых из них – даже трудно представить, что такое можно забыть. В частности, этом году с молотка пойдет свадебное платье. Стоит заметить, что появление невесты ждали до последнего. Всего в течение прошлого года людям вернули около 5 тысяч утерянных вещей.

Какие самые странные вещи продадут на аукционе

Приобрести на аукционе можно вещи из разных сфер жизни. В частности, самая странная десятка выглядит так:

свадебное платье;

фотография Лионеля Месси с автографом;

шлем Дарта Вейдера;

воздуходув для сада;

ювелирные украшения;

духи;

планшеты и лэптопы;

часы;

бытовая техника;

наушники.

Такие благотворительные аукционы – одно из любимых развлечений для жителей Сиднея. Они отмечают, что можно не только хорошо повеселиться, но и приобрести полезные вещи по существенно более низкой цене.