У Швейцарії пропонують дозволити українцям змінити статус проживання: які умови

Швейцарський уряд висунув пропозицію дозволити українським біженцям обміняти статус захисту S на стандартну посвідку на проживання. Існує єдина умова – наявність роботи.

Влада вважає, що це б сприяло більшому працевлаштуванню українців. Які ще особливості зміни статусу S – далі у матеріалі!

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У Швейцарії можуть дозволити українцям змінити статус проживання

Федеральна рада Швейцарії пропонує мотивувати українців активніше працевлаштовуватися.

У Швейцарії поточний рівень зайнятості серед біженців війни становить 23%, що значно нижче, ніж в інших європейських країнах. Для порівняння, такі країни, як Нідерланди та Норвегія, вже досягли рівня зайнятості, що перевищує 50% серед працездатних українців.

Тому було висунуто пропозицію про надання дозволів на проживання українським біженцям з метою надання швейцарським роботодавцям відчуття впевненості щодо міграційного статусу працівників з України.

Українські біженці, які вже мають роботу у цій країні, повинні мати можливість замінити дозвіл на проживання категорії S на стандартний дозвіл на проживання, швидше за все категорії В,

– каже міністр юстиції та поліції Швейцарії Беат Янс.

Пропозиція спрямована на те, щоб ці особи мали більш стабільну присутність в країні і могли залишатися в ній протягом тривалого періоду часу. Зокрема, посвідка на тимчасове проживання категорії В надаватиметься за умови укладення трудового договору, з щорічним поновленням для тих, хто залишиться працювати.

Міністр юстиції пропонує, щоб компанії наймали українців, які після цього отримають право змінити дозвіл на проживання.