Власти считают, что это бы способствовало большему трудоустройству украинцев. Какие еще особенности изменения статуса S – далее в материале!

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В Швейцарии могут позволить украинцам изменить статус проживания

Федеральный совет Швейцарии предлагает мотивировать украинцев активнее трудоустраиваться.

В Швейцарии текущий уровень занятости среди беженцев войны составляет 23%, что значительно ниже, чем в других европейских странах. Для сравнения, такие страны, как Нидерланды и Норвегия, уже достигли уровня занятости, превышающего 50% среди трудоспособных украинцев.

Поэтому было выдвинуто предложение о предоставлении разрешений на проживание украинским беженцам с целью предоставления швейцарским работодателям ощущение уверенности относительно миграционного статуса работников из Украины.

Украинские беженцы, которые уже имеют работу в этой стране, должны иметь возможность заменить вид на жительство категории S на стандартный вид на жительство, скорее всего категории В,

– говорит министр юстиции и полиции Швейцарии Беат Янс.

Предложение направлено на то, чтобы эти лица имели более стабильное присутствие в стране и могли оставаться в ней в течение длительного периода времени. В частности, вид на жительство категории В будет предоставляться при условии заключения трудового договора, с ежегодным возобновлением для тех, кто останется работать.

Министр юстиции предлагает, чтобы компании нанимали украинцев, которые после этого получат право изменить вид на жительство.