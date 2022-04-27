Втім, зараз Державний секретаріат Швейцарії з питань міграції вирішив, що біженців із України будуть розселяти пропорційно між кантонами (регіонами). Це означає, що вони більше не зможуть самостійно обирати, де і в кого жити.

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Швейцарія буде розподіляти українських біженців по кантонах

Таке рішення має на меті – розміщення зареєстрованих українських біженців з урахуванням можливостей кантонів, яких є 26, на основі принципу пропорційності.

Річ у тім, що зазвичай федеральний центр спочатку розміщує біженців у центрах прийому і розміщення мігрантів, а потім розподіляє їх по кантонах. Однак через велику кількість біженців система майже не працює.

До того ж, за словами представника Держсекретаріату з міграції Давида Келлера, вони найчастіше обирають популярні й розвинуті регіони для поселення, як-от Цюрих, Базель і Берн. Тому ці міста вже не мають ресурсів для прийому українців. Тепер з цим буде покінчено.

Ми хочемо забезпечити більшу стабільність як для біженців, так і для кантоніальних органів, що відповідають за соціальне забезпечення і освіту, щоб уникнути непропорційного розподілу людей, які потребують захисту,

– пояснив чиновник.

Як розселятимуть біженців з України

Відтепер біженці і швейцарські сім'ї, які їх приймають, більше не зможуть самостійно приймати рішення про розселення осіб, які шукають притулку через війну. Вони будуть розподілятися по країні на підставі вказівок влади, а не за власним побажанням.

А якщо хто-небудь захоче змінити кантон, то згоду на це повинна дати кантональна влада "з урахуванням принципу пропорційності".

При цьому сім'ї та групи раніше сформованих біженців зможуть залишатися разом.

Зверніть увагу! З початку війни в Швейцарії було зареєстровано близько 37 тисяч біженців з України. Близько половини з них були розміщені в приватних домогосподарствах за підтримки неурядових організацій та окремих громадян.