Так, українці можуть отримати купони на житло на суму 1 000 – 2 000 євро через організацію Nova Ukraine. Використовувати їх можна лише один раз, але забронювати житло можна одразу на кілька тижнів.

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Airbnb роздає 100 000 ваучерів

Ваучер допоможе орендувати житло на благодійному сайті Airbnb.org на кілька тижнів.

Як зазначають в компанії, їх видають на одну сім'ю. У пріоритеті – ті, хто потребують житла якнайшвидше.

Оскільки заявки розглядають індивідуально, гроші можуть надходити протягом 1 – 2 місяців. Але одразу після отримання їх можна використати.

Які умови пропозиції:

Загальна вартість перебування не має перевищувати суму, вказану в електронному листі.

Особа не може використовувати додаткові способи оплати для покриття частини, яка перевищує зазначену суму.

Перебування є одноразовим та не підлягає передачі іншій людині, як і здійснення бронювання.

Не варто бронювати за ваучером житло на 1 – 2 доби – сума, що залишилася, буде втрачена.

2 доби – сума, що залишилася, буде втрачена. У разі скасування бронювання або звільнення квартири раніше, право на перебування втратить чинність. І забронювати ще одне житло за ваучером не вийде.

Зауважимо, після розгляду заяви, ви отримаєте ваучер на вашу електронну пошту або лист про додаткові дані.