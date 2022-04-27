Впрочем, сейчас Государственный секретариат Швейцарии по миграции решил, что беженцев из Украины будут расселять пропорционально между кантонами (регионами). Это значит, что они больше не смогут самостоятельно выбирать, где и у кого жить.

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Швейцария будет распределять украинских беженцев по кантонам

Такое решение преследует цель – размещение зарегистрированных украинских беженцев с учетом возможностей кантонов, которых есть 26, на основе принципа пропорциональности.

Дело в том, что обычно федеральный центр сначала размещает беженцев в центрах приема и размещения мигрантов, а затем распределяет их по кантонам. Однако из-за большого количества беженцев система почти не работает.

К тому же, по словам представителя Госсекретариата по миграции Давида Келлера, они чаще всего выбирают популярные и развитые регионы для поселения, такие как Цюрих, Базель и Берн. Поэтому у этих городов уже нет ресурсов для приема украинцев. Теперь с этим будет покончено.

Мы хотим обеспечить большую стабильность как для беженцев, так и для кантониальных органов, отвечающих за социальное обеспечение и образование, чтобы избежать непропорционального распределения нуждающихся в защите людей.

– объяснил чиновник.

Как будут расселять беженцев из Украины

Теперь беженцы и швейцарские семьи, которые их принимают, больше не смогут самостоятельно принимать решения о расселении лиц, ищущих убежища из-за войны. Они будут распределяться по стране на основании указаний власти, а не по собственному пожеланию.

А если кто-нибудь захочет сменить кантон, то согласие на это должны дать кантональные власти "с учетом принципа пропорциональности".

При этом семьи и группы ранее сформированных беженцев смогут оставаться вместе.

Обратите внимание! С начала войны в Швейцарии было зарегистрировано около 37 тысяч беженцев из Украины. Около половины из них были размещены в частных домохозяйствах при поддержке неправительственных организаций и граждан.