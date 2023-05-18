Швейцарія пропонує українцям гроші на повернення додому: як отримати 2 000 франків

На яку суму можуть розраховувати біженці та як отримати виплату – дізнайтеся далі!

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Хто може отримати виплати на повернення?

Отримати фінансову допомогу для повернення додому можуть тільки українці зі статусом S.

Спершу треба відмовитися від цього статусу. Процедура проста – потрібно лише заповнити спеціальну заяву, підписавши та надіславши її за адресою Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern.

На яку суму розраховувати?

Немає єдиної суми, яку можуть отримати біженці. Міграційна служба кожного з 26 кантонів країни оцінює індивідуальну ситуацію й визначає розмір допомоги. У середньому країна виплачує близько 500 швейцарських франків для дорослого та 250 франків для дитини, але не більше 2 000 франків для родини.

Як відомо, виплати на повернення не нововведення. Торік можна було отримати від 750 франків на особу.

Куди звертатися для отримання виплати?

Біженцям потрібно звернутися до Міграційної служби (SEM). Працівники розкажуть, що робити й нададуть передбачені законодавством послуги.

Також можна піти до консультаційних пунктів повернення, де можуть допомогти організувати виїзд.

Крім того, інформацію можна отримати:

за телефонами: +41796813087 та +41432595295;

написавши лист на пошту rkb@sa.zh.ch;

особистий візит до установи за адресою: Schaffhauserstrasse 78, Rückkehrberatung, 8090 Zürich.

Зверніть увагу: дані свідчать, що українці відмовляються від тимчасового захисту й повертаються в Україну. На початку травня 65 619 осіб зі статусом S перебували в країні, водночас 11 626 біженців – анулювали його. Близько 1 000 українців щомісяця відмовляється від тимчасового захисту.

Ірландія заохочує українців повертатися додому

Країни ЄС активно обговорюють програми, покликані пришвидшити повернення українців додому. Один із потенційних сценаріїв запропонував ірландський уряд – він не виключає фінансової допомоги українським біженцям при виїзді з країни.

Влада країни розглядає можливість продовження фінансової підтримки українців після добровільного повернення до України. Кошти можуть надходити протягом визначеного часу після виїзду з Ірландії.