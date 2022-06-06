Швейцарія може анулювати для українців статус S при виїзді: що треба знати

Швейцарія стала однією із тих країн, які прихистили найбільше українців. Чимало наших громадян отримали там статус S.

Втім, слід знати умови, за яких держава може анулювати цей статус. Деталями поділився Державний секретаріат з питань імміграції Швейцарії (SEM).

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За яких умов Швейцарія може анулювати статус S

Так, якщо українці вирішать виїхати до України більш, ніж на 15 днів на квартал, їх статус захисту S може бути анульований. Водночас правило про анулювання статусу S не поширюється, якщо українець виїжджав з метою підготувати остаточний від'їзд додому або залишився в Україні надовше через вагому причину і може це довести.

В межах цього періоду, тобто до 15 днів, виїжджати до України і повертатися в Швейцарію дозволено – статус залишиться.

Анулювання дозволу на перебування також може відбутися, якщо особа перебуває в третій країні понає 2 місяці і SEM може припустити, що ви перенесли своє життя туди. В такому разі, біженець також має очікувати скасування статусу S.

Швейцарія не надає статусу S таким категоріям:

SEM визначив, що бінаціональні пари не мають права на статус захисту S в Швейцарії, якщо одна з двох осіб має громадянство країн ЄС / ЄАВТ, Великої Британії, Канади, США, Нової Зеландії або Австралії.

Крім того, якщо особа вже отримала статус захисту в іншій державі, то в Швейцарії вже не має права його отриматиу.

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