Втім, слід знати умови, за яких держава може анулювати цей статус. Деталями поділився Державний секретаріат з питань імміграції Швейцарії (SEM).

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За яких умов Швейцарія може анулювати статус S

Так, якщо українці вирішать виїхати до України більш, ніж на 15 днів на квартал, їх статус захисту S може бути анульований. Водночас правило про анулювання статусу S не поширюється, якщо українець виїжджав з метою підготувати остаточний від'їзд додому або залишився в Україні надовше через вагому причину і може це довести.

В межах цього періоду, тобто до 15 днів, виїжджати до України і повертатися в Швейцарію дозволено – статус залишиться.

Анулювання дозволу на перебування також може відбутися, якщо особа перебуває в третій країні понає 2 місяці і SEM може припустити, що ви перенесли своє життя туди. В такому разі, біженець також має очікувати скасування статусу S.

Швейцарія не надає статусу S таким категоріям:

SEM визначив, що бінаціональні пари не мають права на статус захисту S в Швейцарії, якщо одна з двох осіб має громадянство країн ЄС / ЄАВТ, Великої Британії, Канади, США, Нової Зеландії або Австралії.

Крім того, якщо особа вже отримала статус захисту в іншій державі, то в Швейцарії вже не має права його отриматиу.

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