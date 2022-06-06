Впрочем, следует знать условия, при которых государство может аннулировать этот статус. Деталями поделился Государственный секретариат по иммиграции Швейцарии (SEM).

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При каких условиях Швейцария может аннулировать статус S

Так, если украинцы решат выехать в Украину более чем на 15 дней в квартал, их статус защиты может быть аннулирован. В то же время правило об аннулировании статуса S не распространяется, если украинец выезжал с целью подготовить окончательный отъезд домой или остался в Украине дольше по веской причине и может это доказать.

В пределах этого периода, то есть до 15 дней, выезжать в Украину и возвращаться в Швейцарию можно – статус останется.

Аннулирование разрешения на пребывание также может произойти, если лицо находится в третьей стране более 2 месяцев и SEM может предположить, что вы перенесли свою жизнь туда. В этом случае беженец также должен ожидать отмены статуса S.

Швейцария не предоставляет статус S следующим категориям:

SEM определил, что бинациональные пары не имеют права на статус защиты S в Швейцарии, если один из двух лиц имеет гражданство стран ЕС / ЕАСТ, Великобритании, Канады, США, Новой Зеландии или Австралии.

Кроме того, если лицо уже получило статус защиты в другом государстве, то в Швейцарии уже не имеет права его получить.

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