Також буде збільшено право на збереження роботи, так званий вік LAS, з 67 до 68 років. Ці зміни до 2027 року будуть впроваджуватися поступово.

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Чому Швеція підвищує пенсійний вік

Вдала країни зазначає, що тривалість життя у Швеції збільшується. Завдяки пропаганді здорового способу життя та ефективній медицині люди почувають себе активнішими та здоровішими, а отже і працездатними. Політики переконані, що жителі країни не проти працювати довше.

Ми бачимо проблему в тому, що люди, які хочуть продовжувати працювати, не можуть цього робити. Зараз ми дамо людям можливість це зробити,

– сказав Матс Перссон з Ліберальної партії.

При цьому міжнародні дослідження, проведені Інститутом метрик та оцінки стану здоров'я (IHME) та Вашингтонським університетом, підтвердили, що у шведів відносно висока тривалість життя – трохи менше 82 років як для жінок, так і для чоловіків. Також становлено, що середня тривалість життя збільшується на 3,5 години щодня. З усім тим, зазначають дослідники, збільшення кількості довгожителів зовсім не означає, що люди старшого віку є здоровими та мають добре самопочуття.

Для порівняння, в Україні, повідомляє Державна служба статистики, для чоловіків середня тривалість складає 66 років, а для жінок – 76 років.