Две страны постоянно путают. Чтобы развеять путаницу, совет по туризму Швеции запустил новую шутливую кампанию под названием "Добро пожаловать в Швецию (а не Швейцарию)".

Читайте также Даже для туристов: в какой европейской стране абсолютно бесплатный общественный транспорт

"Добро пожаловать в Швецию (не Швейцарию)"

В основе кампании – видеоролик, где официальный представитель Швеции обращается к власти и гражданам Швейцарии и предлагает четко определить границы, "кто о чем говорит".

Кампанию запускают, чтобы избавиться от путаницы. Каждый год 120 000 человек спрашивают Google, является ли Швеция и Швейцария одной страной. Путают их даже политики: во время выступления на саммите НАТО в прошлом году президент США Джо Байден ошибочно вспомнил о Швейцарии, обсуждая заявку Швеции на вступление в военный альянс.

Пока обе туристические организации соблюдают это разделение во всех коммуникациях с внешним миром, путаница должна прекратиться,

– предлагает Швеция.

Например, Швейцария может забрать банки, но у Швеции будут пляжи. Швейцария может продолжить хвастаться своими горными пиками, Швеция будет фокусироваться на руфтопах. В Швейцарии можно "насладиться увлекательными световыми шоу, созданными с помощью проекций и светодиодов", но в Швеции для шоу электричество не нужно – есть Северное сияние.

Швейцария – это не Швеция / Фото UnSplash

Наконец, туристический совет напоминает посетителям, что в то время как Швейцария является страной "много интересных звуков", таких, как йодль и коровьи колокольчики, Швеция является местом тишины и покоя, где звуковые пейзажи помогут вам "расслабиться и соединиться с природой". ".

Швеция запустила кампанию, где объясняет, что она не Швейцария: смотрите видео