До вашої уваги – приклади слів, які мають цілком пристойне значення, але можуть викликати занепокоєння в українців, які не знають шведської мови. Якщо мандрівка чи еміграція у згадану країну входить до планів людини, краще ці терміни завчити, аби уникнути непорозуміння.

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7 шведських слів, переклад яких здивує українців

Svalka – не поспішайте гарячково хапатися за ганчірку та відро з водою, якщо швед говорить, що у вашій квартирі svalka. Адже зі шведської svalka перекладається як прохолода. Тож мова йде швидше про те, що варто вимкнути кондиціонер чи зачинити вікно, аніж про те, що пора братися за прибирання.

Svalka зі шведської перекладається як прохолода / Фото Pexels

Jobbar – це слово не запікують на шведському телебаченні. Бо воно анітрохи не є лайливим. Jobbar у Швеції означає працювати. Тож коли місцевий житель питає, чи довго ви ще будете jobbar, він не ображає, а, ймовірно, хоче запропонувати варіант проведення вечора.

Jobbar зі шведської перекладається як працювати / Фото Pexels

Kaka – у шведській мові означає тістечко. Це коротке слово буде легко запам'ятати тим, хто стежить за фігурою і сидить на дієті. Мовляв, не варто це їсти, це kaka.

Kaka зі шведської перекладається як тістечко / Фото Pexels

Gnida – ще одне цікаве слово, яке звучить як образа, але має абсолютно безневинне значення. Gnida – це терти щось, витирати. Наприклад, пилюку.

Gnida зі шведської перекладається як терти, витирати / Фото Pexels

Gift – за написанням цей шведський термін ідентичний англійському слову gift, яке означає подарунок. Проте, шведській леді не сподобається, коли ви скажете їй, що ваша зустріч – це справжній gift. Така фраза, навпаки, зведе нанівець усю романтику. Річ у тому, що у Швеції це слово означає не подарунок, а отруту.

Gift зі шведської перекладається як отрута / Фото Pexels

Lova – коли шведський керівник каже, що lova і підвищить зарплату, про жодні непристойності не йдеться. Lova у шведській означає всього-на-всього обіцяти.

Lova у шведській означає обіцяти / Фото Pexels

Paddla – звісно, тут теж не йдеться про лайку чи негативне ставлення. Paddla у Швеції – це позначення весла.

Paddla зі шведської перекладається як весло / Фото Pexels