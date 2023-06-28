Замість турагента: штучний інтелект повністю спланує вашу відпустку
Джерело:Euronews
Віртуальний турагент може скласти детальний план вашої наступної подорожі. Надпопулярна платформа Booking.com запускає новий туристичний планер зі штучним інтелектом.
Провідна онлайн-платформа для подорожей полегшує для мандрівників етап планування. Тепер підібрати напрямок, житло та дозвілля може штучний інтелект. Які функції будуть у інноваційного інструмента та чим він цікавий – читайте далі.
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Розуміє з півслова
Революційний планер для подорожей – AI Trip Planner – представили на міжнародному туристичному саміті. Найбільше розробники хвалили його за те, що з ним можна спілкуватись "простою людською мовою". Достатньо описати свої побажання, мрії та вподобання, і штучний інтелект підбере один або кілька ідеальних напрямків для відпочинку.
Це схоже на те, як ви почали б говорити про майбутню подорож зі своїм партнером або друзями,
– каже технічний директор Booking.com Роб Френсіс.
Варто тільки сформулювати запит, наприклад: "Шукаю романтичний пляжний готель в Іспанії" або "Квартира з кондиціонером неподалік від хорошого італійського ресторану" – пошук починається і ШІ пропонує вам найкращі варіанти з можливих. І їх одразу можна забронювати за один клік.
Керівники проєкту запевняють, що AI Trip Planner допоможе мандрівникам знайти натхнення, цікаві ідеї і навіть створювати щоденні маршрути на відпочинку.
Інструмент працюватиме на основі популярного чат-бота ChatGPT. Його у тестовому режимі спершу запустять для деяких мандрівників із США.
Додаткові можливості
В майбутньому розробники планують додати до AI Trip Planner ще кілька корисних функцій. Наприклад, можна буде внести до додатка всі дані про вашу поїздку: номер рейсу, час трансферу, бронювання готелю та інше. І якщо трапиться якась форс-мажорна ситуація, приміром, ваш рейс затримається, інструмент самостійно змінить час зустрічі з трансфером в аеропорту та попередить готель про ваше запізнення.Нагадаємо, нещодавно за допомогою штучного інтелекту "відновили" грецькі Акрополь та Парфенон. В застосунку "COSMOTE CHRONOS", розробленому у Греції, можна побачити пам'ятки такими, якими вони були раніше. Додаток доступний англійською та грецькою мовами, й працює безплатно.