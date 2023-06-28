Ведущая онлайн-платформа для путешествий облегчает этап планирования для туристов. Теперь подобрать направление, жилье и досуг может искусственный интеллект. Какие функции будут у инновационного инструмента и чем он интересен – читайте дальше.

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Понимает с полуслова

Революционный планер для путешествий AI Trip Planner – представили на международном туристическом саммите. Больше всего разработчики хвалили его за то, что с ним можно общаться "простым человеческим языком". Достаточно описать свои пожелания, мечты и пристрастия, и искусственный интеллект подберет одно или несколько идеальных направлений для отдыха.

Это похоже на то, как вы начали бы говорить о предстоящем путешествии со своим партнером или друзьями,

– говорит технический директор Booking.com Роб Фрэнсис.

Стоит только сформулировать запрос, например: "Ищу романтический пляжный отель в Испании" или "Квартира с кондиционером неподалеку от хорошего итальянского ресторана" – поиск начинается, и затем ИИ предлагает вам самые лучшие варианты из возможных. И сразу их можно забронировать в один клик.

Руководители проекта уверяют, что AI Trip Planner поможет путешественникам обрести вдохновение, интересные идеи и даже создавать ежедневные маршруты на отдыхе.

Инструмент будет работать на основе популярного чат-бота ChatGPT. Его в тестовом режиме сперва запустят для некоторых путешественников из США.

Дополнительные возможности

В будущем разработчики планируют добавить к AI Trip Planner еще несколько полезных функций. Например, можно будет внести в приложение все данные о вашей поездке: номер рейса, время трансфера, бронирование отеля и прочее. И если случится какая-нибудь форс-мажорная ситуация, к примеру, ваш рейс задержится, инструмент самостоятельно изменит время встречи с трансфером в аэропорту и предупредит отель о вашем опоздании.

Напомним, недавно с помощью искусственного интеллекта "восстановили" греческие Акрополь и Парфенон. В приложении "COSMOTE CHRONOS", разработанном в Греции, можно увидеть достопримечательности такими, какими они были раньше. Приложение доступно на английском и греческом языках, и работает бесплатно.