Провідна онлайн-платформа для подорожей полегшує для мандрівників етап планування. Тепер підібрати напрямок, житло та дозвілля може штучний інтелект. Які функції будуть у інноваційного інструмента та чим він цікавий – читайте далі.

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Розуміє з півслова

Революційний планер для подорожей – AI Trip Planner – представили на міжнародному туристичному саміті. Найбільше розробники хвалили його за те, що з ним можна спілкуватись "‎простою людською мовою". Достатньо описати свої побажання, мрії та вподобання, і штучний інтелект підбере один або кілька ідеальних напрямків для відпочинку.

Це схоже на те, як ви почали б говорити про майбутню подорож зі своїм партнером або друзями,

– каже технічний директор Booking.com Роб Френсіс.

Варто тільки сформулювати запит, наприклад: "‎Шукаю романтичний пляжний готель в Іспанії" або "‎Квартира з кондиціонером неподалік від хорошого італійського ресторану" – пошук починається і ШІ пропонує вам найкращі варіанти з можливих. І їх одразу можна забронювати за один клік.

Керівники проєкту запевняють, що AI Trip Planner допоможе мандрівникам знайти натхнення, цікаві ідеї і навіть створювати щоденні маршрути на відпочинку.

Інструмент працюватиме на основі популярного чат-бота ChatGPT. Його у тестовому режимі спершу запустять для деяких мандрівників із США.

Додаткові можливості

В майбутньому розробники планують додати до AI Trip Planner ще кілька корисних функцій. Наприклад, можна буде внести до додатка всі дані про вашу поїздку: номер рейсу, час трансферу, бронювання готелю та інше. І якщо трапиться якась форс-мажорна ситуація, приміром, ваш рейс затримається, інструмент самостійно змінить час зустрічі з трансфером в аеропорту та попередить готель про ваше запізнення.

Нагадаємо, нещодавно за допомогою штучного інтелекту "‎відновили" грецькі Акрополь та Парфенон. В застосунку "COSMOTE CHRONOS", розробленому у Греції, можна побачити пам'ятки такими, якими вони були раніше. Додаток доступний англійською та грецькою мовами, й працює безплатно.