Штрафна система Польщі: як сплатити та що загрожує за ігнорування

12 серпня 2021 , 16:44
Читать новость на русском

Джерело:

Polsha 24

Незначне порушення правил дорожнього руху, безквитковий проїзд у громадському транспорті чи гамірне святкування у нічний час – за все це у Польщі можна отримати чималий адміністративний штраф. Такі ситуації завдають великого удару по сімейному бюджету, однак ігнорування штрафу може коштувати набагато дорожче.

Згідно з даними Вищої контрольної палати, 78% квитанцій жителі Польщі оплачують вчасно. Ті, хто цього не роблять, згодом потерпають від серйозніших наслідків.

Читайте також Бути мамою складніше, ніж далекобійницею, – українка про свій успіх у Польщі

Види штрафів у Польщі

У республіці є декілька видів штрафів:

  • Готівковий (Mandat gotówkowy). Застосовується для іноземців, які не мають постійного місця проживання у Польщі. Сплачується напряму службі, яка зафіксувала штраф – готівкою або ж карткою (якщо в служби є при собі термінал для такої оплати).
  • Кредитований (Mandat kredytowany). Видається тим, хто має постійне місце проживання у Польщі. На його погашення дається близько 7 днів, і найчастіше все проходить через банк, за вказаними на квитанції реквізитами.
  • Заочний. Такі штрафи можуть прислати поштою. Наприклад, якщо камера зафіксувала перевищення швидкості на певній ділянці дороги. Сплатити його треба також через 7 днів після отримання.

Як оплатити штраф у Польщі

Найкраще оплачувати штрафи за допомогою інтернет-банкінгу – це найшвидший та найбезпечніший спосіб. Окрім цього, існує можливість заплатити на місці або ж через поштове відділення – тут з вас візьмуть додаткову комісію й транзакція триватиме довше.

Що загрожує за ігнорування штрафу

У резидентів Польщі несплачений штраф можуть стягнути через податки або ж з офіційного доходу. При цьому, сума буде значно більшою, якщо ігнорувати квитанцію протягом тривалого часу – з урахуванням відсотків пені.

Також до вас на підприємство або ж додому може навідатись судовий пристав, і накласти арешт на ваше майно чи заморозити банківський рахунок. Якщо ви не проживаєте у Польщі на постійній основі, то штраф, цілком імовірно, знімуть з вас під час перетину кордону.

Автор: Сергій Зятюк