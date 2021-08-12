Штрафна система Польщі: як сплатити та що загрожує за ігнорування

Незначне порушення правил дорожнього руху, безквитковий проїзд у громадському транспорті чи гамірне святкування у нічний час – за все це у Польщі можна отримати чималий адміністративний штраф. Такі ситуації завдають великого удару по сімейному бюджету, однак ігнорування штрафу може коштувати набагато дорожче.

Згідно з даними Вищої контрольної палати, 78% квитанцій жителі Польщі оплачують вчасно. Ті, хто цього не роблять, згодом потерпають від серйозніших наслідків.

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Види штрафів у Польщі

У республіці є декілька видів штрафів:

Готівковий (Mandat gotówkowy) . Застосовується для іноземців, які не мають постійного місця проживання у Польщі. Сплачується напряму службі, яка зафіксувала штраф – готівкою або ж карткою (якщо в служби є при собі термінал для такої оплати).

. Застосовується для іноземців, які не мають постійного місця проживання у Польщі. Сплачується напряму службі, яка зафіксувала штраф – готівкою або ж карткою (якщо в служби є при собі термінал для такої оплати). Кредитований (Mandat kredytowany) . Видається тим, хто має постійне місце проживання у Польщі. На його погашення дається близько 7 днів, і найчастіше все проходить через банк, за вказаними на квитанції реквізитами.

. Видається тим, хто має постійне місце проживання у Польщі. На його погашення дається близько 7 днів, і найчастіше все проходить через банк, за вказаними на квитанції реквізитами. Заочний. Такі штрафи можуть прислати поштою. Наприклад, якщо камера зафіксувала перевищення швидкості на певній ділянці дороги. Сплатити його треба також через 7 днів після отримання.

Як оплатити штраф у Польщі

Найкраще оплачувати штрафи за допомогою інтернет-банкінгу – це найшвидший та найбезпечніший спосіб. Окрім цього, існує можливість заплатити на місці або ж через поштове відділення – тут з вас візьмуть додаткову комісію й транзакція триватиме довше.

Що загрожує за ігнорування штрафу

У резидентів Польщі несплачений штраф можуть стягнути через податки або ж з офіційного доходу. При цьому, сума буде значно більшою, якщо ігнорувати квитанцію протягом тривалого часу – з урахуванням відсотків пені.

Також до вас на підприємство або ж додому може навідатись судовий пристав, і накласти арешт на ваше майно чи заморозити банківський рахунок. Якщо ви не проживаєте у Польщі на постійній основі, то штраф, цілком імовірно, знімуть з вас під час перетину кордону.