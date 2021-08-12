Згідно з даними Вищої контрольної палати, 78% квитанцій жителі Польщі оплачують вчасно. Ті, хто цього не роблять, згодом потерпають від серйозніших наслідків.
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Види штрафів у Польщі
У республіці є декілька видів штрафів:
- Готівковий (Mandat gotówkowy). Застосовується для іноземців, які не мають постійного місця проживання у Польщі. Сплачується напряму службі, яка зафіксувала штраф – готівкою або ж карткою (якщо в служби є при собі термінал для такої оплати).
- Кредитований (Mandat kredytowany). Видається тим, хто має постійне місце проживання у Польщі. На його погашення дається близько 7 днів, і найчастіше все проходить через банк, за вказаними на квитанції реквізитами.
- Заочний. Такі штрафи можуть прислати поштою. Наприклад, якщо камера зафіксувала перевищення швидкості на певній ділянці дороги. Сплатити його треба також через 7 днів після отримання.
Як оплатити штраф у Польщі
Найкраще оплачувати штрафи за допомогою інтернет-банкінгу – це найшвидший та найбезпечніший спосіб. Окрім цього, існує можливість заплатити на місці або ж через поштове відділення – тут з вас візьмуть додаткову комісію й транзакція триватиме довше.
Що загрожує за ігнорування штрафу
У резидентів Польщі несплачений штраф можуть стягнути через податки або ж з офіційного доходу. При цьому, сума буде значно більшою, якщо ігнорувати квитанцію протягом тривалого часу – з урахуванням відсотків пені.
Також до вас на підприємство або ж додому може навідатись судовий пристав, і накласти арешт на ваше майно чи заморозити банківський рахунок. Якщо ви не проживаєте у Польщі на постійній основі, то штраф, цілком імовірно, знімуть з вас під час перетину кордону.