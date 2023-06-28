4000 євро за музику на пляжі: Португалія здивувала новими штрафами

Відпочинок на пляжі часто асоціюється з активностями, компаніями й музикою. Але якщо ви в Португалії планували взяти на узбережжя портативні колонки – забудьте. Інакше можете отримати величезний штраф.

Одна з найпопулярніших країн Європи для відпочинку – сонячна Португалія – запровадила нові правила. Тепер на деяких пляжах заборонена гучна музика. Який штраф передбачений за порушення – дізнаєтесь в матеріалі.

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Тиша на пляжі

Національне морське управління Португалії (AMN) заборонило гучну музику на пляжах по всій країні. Таке рішення спровокували шумні туристи, які частенько заважали відпочивати іншим. У AMN попередили: будуть карати тих, хто приносить на узбережжя колонки й голосно вмикає музику.

Якщо гамірні туристи заважають вам релаксувати на португальському пляжі, ви можете звернутись до місцевої морської поліції.

Захмарні штрафи

Порушення цих правил суворо карається. Загрожує штраф від 200 до 4 000 тисяч євро. Але якщо громадський порядок порушує компанія, їх колективно можуть оштрафувати на суму від 2 000 до 36 000 євро. Це для тих порушників, які ігнорують або чинять опір поліції. Дійсно, це якісь захмарні суми, але перевіряти, чи система штрафів у Португалії працює, ми вам не радимо.

Ми бачимо, що ця проблема зростає в останні роки, і ми посилюємо нашу пильність, щоб боротися з нею,

– рішуче налаштований речник Національного морського управління Португалії.

Але поки досі залишається під питанням рівень гучності музики, який дозволений на португальських пляжах. Також незрозуміло, чи можуть правоохоронці конфіскувати колонки у порушників, які відмовляються зробити тихіше.

Відпочинок на пляжі в Португалії / Фото Unsplash

Неочевидні заборони у світі