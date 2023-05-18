Насправді заборона їздити на велосипеді в навушниках в Іспанії діє ще з 2014 року. Але туристам-меломанам доводиться постійно про неї нагадувати. Чому іспанські правоохоронці забороняють велосипедистам слухати музику – читайте в матеріалі.

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Чому іспанські правоохоронці забороняють велосипедистам слухати музику

Як розповіла керівниця організації Cycle SOS Лена Фарнелл, через музику в навушниках велосипедисти не чують сигнали автомобілів та крики пішоходів. Це призводить до збільшення кількості ДТП. Щоб змусити велосипедистів орієнтуватися на свій слух, в Іспанії введуть систему штрафів.

Це (прослуховування музики під час їзди на велосипеді – 24 Канал) може загрожувати як вашій безпеці, так і безпеці інших учасників дорожнього руху. Тому велосипедисти, спіймані в навушниках, можуть заплатити штраф у розмірі 200 євро,

– пояснила Лена Фарнелл.

Навушники під забороною не лише в Іспанії

Схожі норми діють і в інших державах Європи. У Франції, до прикладу, за таке порушення вас можуть оштрафувати на 135 євро. А в Італії та Португалії вимагають від велосипедистів носити тільки один навушник (штраф за порушення – 160 євро).

Тож, жодних навушників у Іспанії під час велопрогулянки. Запам'ятайте це правило, якщо не хочете, щоб такий досвід коштував вам 200 євро.