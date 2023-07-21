До 4 500 гривень: за які порушення велосипедисти можуть отримати штраф у Польщі

Українці у Польщі влітку частіше користуються велосипедами, бо для цього створена якісна інфраструктура. Але чимало велосипедистів щодня порушують правила дорожнього руху, навіть не усвідомлюючи цього.

За що у Польщі можуть оштрафувати людину за кермом велосипеда – нижче у матеріалі!

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Штрафи для велосипедистів у Польщі

Польська поліція не часто перевіряє велосипедистів, але правил все одно необхідно дотримуватися. Є вимоги до оснащення "залізних коней". Якщо їзда в шоломі не є обов'язковою, то технічний стан велосипедів має відповідати нормам.

Зокрема, для велосипедів обов'язкове таке обладнання:

спереду – щонайменше один селективний габаритний ліхтар білого або жовтого кольору (може бути миготливим);

ззаду – щонайменше один (не трикутний) червоний світловідбивач та щонайменше один червоний габаритний ліхтар (може бути миготливим);

принаймні одне ефективно робоче гальмо;

дзвінок або інший попереджувальний сигнал із пронизливим звуком.

Слід враховувати, що використовувати габаритні вогні обов'язково тільки під часу руху в темну пору доби. Вдень це необов'язково.

Які штрафи загрожують велосипедистам у Польщі​ / Фото UnSplash

Тож, велосипедистів, яких зупинять за кермом без світла у сутінках, можуть оштрафувати на суму від 20 до 500 злотих (185 – 4 622 гривень).

Польща виявилася однією з найдешевших країн Європи

International Monetary Fund (IMF) випустив новий звіт, в якому порівнює ціни на життя в різних країнах. За основу взяли прожитковий мінімум у США. За рівнем інфляції у всьому ЄС Польщу випереджає лише Угорщина. Проте, ціни на товари та послуги в країні залишаються низькими порівняно із Західною Європою та найбагатшими країнами світу.