За что в Польше могут оштрафовать человека за рулем велосипеда – ниже в материале!
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Штрафы для велосипедистов в Польше
Польская полиция не часто проверяет велосипедистов, но правила все равно необходимо соблюдать. Есть требования к оснащению "железных коней". Если езда в шлеме не обязательна, то техническое состояние велосипедов должно соответствовать нормам.
В частности, для велосипедов обязательно такое оборудование:
- спереди – по меньшей мере один селективный габаритный фонарь белого или желтого цвета (может быть мерцающим);
- сзади – по меньшей мере один (не треугольный) красный световозвращатель и по меньшей мере один красный габаритный фонарь (может быть мигающим);
- по крайней мере один эффективно рабочий тормоз;
- звонок или другой предупреждающий сигнал с пронзительным звуком.
Следует учитывать, что использовать габаритные огни обязательно только во время движения в темное время суток. Днем это не обязательно.
Какие штрафы угрожают велосипедистам в Польше / Фото UnSplash
Так что велосипедистов, которых остановят за рулем без света в сумерках, могут оштрафовать на сумму от 20 до 500 злотых (185 – 4 622 гривен).
Польша оказалась одной из самых дешевых стран Европы
International Monetary Fund (IMF) выпустил новый отчет, в котором сравнивает цены на жизнь в разных странах. За основу взяли прожиточный минимум в США. По уровню инфляции во всем ЕС Польшу опережает только Венгрия. Однако цены на товары и услуги в стране остаются низкими по сравнению с Западной Европой и богатыми странами мира.
42% от средней в США – таков был уровень цен в Польше в прошлом году по последним оценкам Международного валютного фонда. Это означает, что цены в Польше в среднем на 58% ниже, чем в самой большой экономике мира.