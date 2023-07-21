За що у Польщі можуть оштрафувати людину за кермом велосипеда – нижче у матеріалі!
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Штрафи для велосипедистів у Польщі
Польська поліція не часто перевіряє велосипедистів, але правил все одно необхідно дотримуватися. Є вимоги до оснащення "залізних коней". Якщо їзда в шоломі не є обов'язковою, то технічний стан велосипедів має відповідати нормам.
Зокрема, для велосипедів обов'язкове таке обладнання:
- спереду – щонайменше один селективний габаритний ліхтар білого або жовтого кольору (може бути миготливим);
- ззаду – щонайменше один (не трикутний) червоний світловідбивач та щонайменше один червоний габаритний ліхтар (може бути миготливим);
- принаймні одне ефективно робоче гальмо;
- дзвінок або інший попереджувальний сигнал із пронизливим звуком.
Слід враховувати, що використовувати габаритні вогні обов'язково тільки під часу руху в темну пору доби. Вдень це необов'язково.
Які штрафи загрожують велосипедистам у Польщі / Фото UnSplash
Тож, велосипедистів, яких зупинять за кермом без світла у сутінках, можуть оштрафувати на суму від 20 до 500 злотих (185 – 4 622 гривень).
Польща виявилася однією з найдешевших країн Європи
International Monetary Fund (IMF) випустив новий звіт, в якому порівнює ціни на життя в різних країнах. За основу взяли прожитковий мінімум у США. За рівнем інфляції у всьому ЄС Польщу випереджає лише Угорщина. Проте, ціни на товари та послуги в країні залишаються низькими порівняно із Західною Європою та найбагатшими країнами світу.
42% від середньої у США – такий був рівень цін у Польщі минулого року за останніми оцінками Міжнародного валютного фонду. Це означає, що ціни в Польщі в середньому на 58% нижчі, ніж у найбільшій економіці світу.