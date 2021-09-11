Працівники Надоджанського відділу прикордонної служби нагадали чоловіку, що з часу його минулих відвідин Польщі він заборгував державі чималу суму коштів. Правоохоронці запропонували українцю обрати для себе покарання – сплатити штраф разом з пенею на місці, або ж анулювати його, відсидівши 5 днів у слідчому ізоляторі.

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Українець без вагань погодився сплатити непогашений штраф на місці. Сума, разом з пенею за протермінування оплати, склала 650 злотих. Після цього львів'янина відпустили.

Як встановили співробітники прикордонної служби під час перевірки документів, 32-річний українець не сплатив штраф, виписаний раніше за порушення положень кримінально-податкового кодексу Польщі,

– повідомив прессекретар Надоджанського відділу прикордонної служби.

Нагадаємо, що штрафи за порушення у Польщі необхідно сплачувати протягом 7 днів від моменту їх отримання. Ті, хто погашають заборгованість невчасно, згодом потерпають від серйозніших наслідків.

Детальніше про те, як влаштована штрафна система Польщі, і як оплатити штраф у республіці, у залежності від його виду – читайте у матеріалі.