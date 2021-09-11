Работники Надоджанского отдела пограничной службы напомнили мужчине, что со времени его прошлого посещения Польши он задолжал государству немалую сумму денег. Правоохранители предложили украинцу выбрать для себя наказание – заплатить штраф вместе с пеней на месте, или же аннулировать его, отсидев 5 дней в следственном изоляторе.

Читайте также От работы на заводе стиральных машин к собственному SMM-агентству: опыт украинки в Польше

Украинец без колебаний согласился оплатить непогашенный штраф на месте. Сумма, вместе с пеней за просрочку оплаты, составила 650 злотых. После этого львовянина отпустили.

Как установили сотрудники пограничной службы во время проверки документов, 32-летний украинец не уплатил штраф, выписанный ранее за нарушение положений уголовно-налогового кодекса Польши,

– сообщил пресс-секретарь Надоджанского отдела пограничной службы.

Напомним, что штрафы за нарушения в Польше необходимо уплачивать в течение 7 дней с момента их получения. Те, кто погашают задолженность не вовремя, потом страдают от более серьезных последствий.

Подробнее о том, как устроена штрафная система Польши, и как оплатить штраф в республике, в зависимости от его вида – читайте в материале.