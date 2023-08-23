Штраф 36 тисяч євро: в Іспанії молодих британців покарали за "балконне" порушення
Джерело:Mirror
Четверо молодих хлопців із Британії отримали величезні штрафи. В іспанському Магалуфі вони порушили одну з найбільших заборон – стрибали з балконів готелю у басейн.
Молодики залізли на балкони, перелазили з одного на інший, а потім стрибали з висоти у воду. До них приєднався ще один турист зі Швеції, якого також оштрафували на 36 тисяч євро. Всіх порушників вигнали з готелів і з ними вже розбиралась поліція.
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Небезпечні стрибки в басейн
Місцева влада Магалуфа підтвердила, що британцям було по 18 – 19 років. Всім їм пощастило залишитися неушкодженими. На круглу суму постраждав лише їхній гаманець.
Так званий "balconing" – це проблема, яка турбує Іспанію вже понад 10 років. Молоді туристи після випивки можуть відчувати себе героями і не боятися стрибків з балкона у басейн. Навіть коли висота сягає кількох поверхів готелю.
Останній з цих інцидентів стався на початку серпня, коли молодик о 6:00 ранку перелазив з одного балкона на інший, щоб згодом пірнути в басейн.
У нашому муніципалітеті не допускатимуть використання балконів. Це безвідповідальна практика, яка може спричинити серйозні та незворотні травми та навіть смерть. І це не той імідж, який ми хочемо для нашого муніципалітету,
– заявив Хуан Феліу, генеральний директор відділу правопорушень і покарань.
Стрибки в басейн з висоти можуть бути дуже небезпечними / Фото Unsplash
У серпні 2018 року у Магалуфі британський відпочивальник грав зі смертю, коли стрибнув з балкона шостого поверху. Він потрапив до лікарні, звідки потім втік, перш ніж поліція виписала йому величезний штраф.
А от 35-річному британцю не пощастило і він загинув, коли кинувся з балкона 2 поверха на Ібіці. Він невдало приземлився і помер від травм. Згодом поліція виявила в його номері наркотики.
Боротьба з п'яним туризмом
Величезні штрафи з хлопців у Магалуфі стягнули згідно з постановою місцевої влади про припинення "п'яного туризму". Цього місяця також покарали фірму, яка пропонувала британським відпочивальникам незаконні круїзи з випивкою. З них стягнули майже 165 тисяч євро за це.
Організаторів алкогольної вечірки спіймали, коли вони супроводжували 130 туристів, кожен з яких заплатив за гулянку по 45 євро. Їх якраз вели на човен, де мала грати гучна музика та пропонували сумнівний алкоголь.
Курорт Магалуф, як і Майорка загалом, намагається побороти алко-туризм у регіоні. Адже нетверезі британці, німці та нідерландці часто поводяться неадекватно та можуть нашкодити собі та оточуючим. Тому влада поклала край цілодобовим пабам, пропозиціям дешевих міцних напоїв та акціям "два коктейлі за ціною одного".
Також припинили видавати ліцензії на човни для вечірок. А для тих, хто вже мав дозвіл, заборонили здійснювати посадку та висадку туристів у певних зонах.