Штраф 36 тисяч євро: в Іспанії молодих британців покарали за "‎балконне" порушення

Четверо молодих хлопців із Британії отримали величезні штрафи. В іспанському Магалуфі вони порушили одну з найбільших заборон – стрибали з балконів готелю у басейн.

Молодики залізли на балкони, перелазили з одного на інший, а потім стрибали з висоти у воду. До них приєднався ще один турист зі Швеції, якого також оштрафували на 36 тисяч євро. Всіх порушників вигнали з готелів і з ними вже розбиралась поліція.

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Небезпечні стрибки в басейн

Місцева влада Магалуфа підтвердила, що британцям було по 18 – 19 років. Всім їм пощастило залишитися неушкодженими. На круглу суму постраждав лише їхній гаманець.

Так званий "‎balconing" – це проблема, яка турбує Іспанію вже понад 10 років. Молоді туристи після випивки можуть відчувати себе героями і не боятися стрибків з балкона у басейн. Навіть коли висота сягає кількох поверхів готелю.

Останній з цих інцидентів стався на початку серпня, коли молодик о 6:00 ранку перелазив з одного балкона на інший, щоб згодом пірнути в басейн.

У нашому муніципалітеті не допускатимуть використання балконів. Це безвідповідальна практика, яка може спричинити серйозні та незворотні травми та навіть смерть. І це не той імідж, який ми хочемо для нашого муніципалітету,

– заявив Хуан Феліу, генеральний директор відділу правопорушень і покарань.

Стрибки в басейн з висоти можуть бути дуже небезпечними / Фото Unsplash

У серпні 2018 року у Магалуфі британський відпочивальник грав зі смертю, коли стрибнув з балкона шостого поверху. Він потрапив до лікарні, звідки потім втік, перш ніж поліція виписала йому величезний штраф.

А от 35-річному британцю не пощастило і він загинув, коли кинувся з балкона 2 поверха на Ібіці. Він невдало приземлився і помер від травм. Згодом поліція виявила в його номері наркотики.

Боротьба з п'яним туризмом

Величезні штрафи з хлопців у Магалуфі стягнули згідно з постановою місцевої влади про припинення "‎п'яного туризму". Цього місяця також покарали фірму, яка пропонувала британським відпочивальникам незаконні круїзи з випивкою. З них стягнули майже 165 тисяч євро за це.

Організаторів алкогольної вечірки спіймали, коли вони супроводжували 130 туристів, кожен з яких заплатив за гулянку по 45 євро. Їх якраз вели на човен, де мала грати гучна музика та пропонували сумнівний алкоголь.

Курорт Магалуф, як і Майорка загалом, намагається побороти алко-туризм у регіоні. Адже нетверезі британці, німці та нідерландці часто поводяться неадекватно та можуть нашкодити собі та оточуючим. Тому влада поклала край цілодобовим пабам, пропозиціям дешевих міцних напоїв та акціям "‎два коктейлі за ціною одного".

Також припинили видавати ліцензії на човни для вечірок. А для тих, хто вже мав дозвіл, заборонили здійснювати посадку та висадку туристів у певних зонах.