Молодые люди залезли на балконы, перебрались с одного на другой, а потом прыгали с высоты в воду. К ним присоединился еще один турист из Швеции, также оштрафованный на 36 тысяч евро. Всех нарушителей выгнали из гостиниц и с ними уже разбиралась полиция.

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Опасные прыжки в бассейн

Местные власти Магалуфа подтвердили, что британцам было по 18 – 19 лет. Всем им удалось остаться невредимыми. На круглую сумму пострадал только их кошелек.

Так называемый "balconing" – это проблема, которая беспокоит Испанию уже более 10 лет. Молодые туристы после выпивки могут чувствовать себя героями и не бояться прыжков с балкона в бассейн. Даже когда высота достигает нескольких этажей отеля.

Последний из этих инцидентов произошел в начале августа, когда молодой человек в 6:00 утра перелезал с одного балкона на другой, чтобы потом нырнуть в бассейн.

В нашем муниципалитете не будут допускать такое использование балконов. Это безответственная практика, которая может повлечь за собой серьезные и необратимые травмы и даже смерть. И это не тот имидж, который мы хотим для нашего муниципалитета,

– заявил Хуан Фелиу, генеральный директор отдела правонарушений и наказаний.

Прыжки в бассейн с высоты могут быть очень опасными / Фото Unsplash

В августе 2018 года в Магалуфе британский отдыхающий играл со смертью, прыгнув с балкона шестого этажа. Он попал в больницу, откуда потом скрылся, прежде чем полиция выписала ему огромный штраф.

А вот 35-летнему британцу не повезло, и он погиб, когда бросился с балкона 2 этажа на Ибице. Он неудачно приземлился и скончался от травм. Позже полиция обнаружила в его номере наркотики.

Борьба с пьяным туризмом

Огромные штрафы с парней в Магалуфе взыскали согласно постановлению местных властей о прекращении "пьяного туризма". В этом месяце также наказали фирму, предлагавшую британским отдыхающим незаконные круизы с выпивкой. С них взыскали почти 165 тысяч евро за это.

Организаторов алкогольной вечеринки поймали, когда они сопровождали 130 туристов, каждый из которых заплатил за прогулку по 45 евро. Их вели на лодку, где должна была играть громкая музыка и предлагали сомнительный алкоголь.

Курорт Магалуф, как и Майорка, пытается побороть алко-туризм в регионе. Ведь нетрезвые британцы, немцы и нидерландцы часто ведут себя неадекватно и могут навредить себе и окружающим. Поэтому власти положили конец круглосуточным пабам, предложениям дешевых крепких напитков и акциям "два коктейля по цене одного".

Также перестали выдавать лицензии на лодки для вечеринок. А для тех, кто уже имел разрешение, запретили производить посадку и высадку туристов в определенных зонах.