Іспанію та Португалію попередили про небезпечну погоду: насувається "Оскар"
Джерело:Euronews
Шторм "Оскар" накриє Канарські острови та Мадейру. Туристів попереджають про сильні дощі та шквальний вітер. Аеропорти скасовують рейси.
Популярні місця для відпочинку в Іспанії та Португалії можуть постраждати від шторму. Мандрівників просять бути обачними і перевірити, чи не скасували їхній рейс. Неспокійна погода може протриматись на Канарах до вихідних.
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Попередження про шторм "Оскар" опублікували Іспанське метеорологічне агентство та Португальський інститут моря та атмосфери. Туристам радять ще раз проконсультуватися зі своїм туроператором, чи варто зараз вирушати на курорти Іспанії та Португалії. А тим, хто вже перебуває на Канарських островах чи Мадейрі, радять дотримуватись вказівок місцевої влади.
Скасування рейсів на Мадейрі
В аеропорту Мадейри скасовують рейси: 28 остаточно відмінили, а ще 12 перенаправили на інші летовища. В аеропорту Фуншала будуть готові надавати допомогу пасажирам, які постраждали від негоди. Авіакомпанії просять мандрівників підтверджувати свої рейси перед тим, як їхати в аеропорт.
Синоптики попереджають про сильний і тривалий дощ на Мадейрі. В горах на острові швидкість вітру може досягати 110 км/год.
Шторм на Мадейрі вируватиме до кінця тижня / Фото Pixabay
Негода на Канарах
Шторм "Оскар" зачепить і Канарські острови. Найбільше від поривів вітру і сильних дощів постраждають дуже популярні напрямки: Тенерифе і Гран-Канарія. А ще тут існує ризик великих хвиль і локальних повеней. Через погодні умови на Канарах скасували понад 10 рейсів в аеропорту Тенерифе-Норте.
Місцева влада радить жителям острова добре закрити двері та вікна, закріпити всі речі, які можуть впасти на дорогу і не перебувати під деревами та ненадійними рекламними щитами. Водіїв просять бути максимально пильними, особливо при виїзді з тунелів.