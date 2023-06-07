Популярні місця для відпочинку в Іспанії та Португалії можуть постраждати від шторму. Мандрівників просять бути обачними і перевірити, чи не скасували їхній рейс. Неспокійна погода може протриматись на Канарах до вихідних.

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Попередження про шторм "‎Оскар" опублікували Іспанське метеорологічне агентство та Португальський інститут моря та атмосфери. Туристам радять ще раз проконсультуватися зі своїм туроператором, чи варто зараз вирушати на курорти Іспанії та Португалії. А тим, хто вже перебуває на Канарських островах чи Мадейрі, радять дотримуватись вказівок місцевої влади.

Скасування рейсів на Мадейрі

В аеропорту Мадейри скасовують рейси: 28 остаточно відмінили, а ще 12 перенаправили на інші летовища. В аеропорту Фуншала будуть готові надавати допомогу пасажирам, які постраждали від негоди. Авіакомпанії просять мандрівників підтверджувати свої рейси перед тим, як їхати в аеропорт.

Синоптики попереджають про сильний і тривалий дощ на Мадейрі. В горах на острові швидкість вітру може досягати 110 км/год.

Шторм на Мадейрі вируватиме до кінця тижня / Фото Pixabay

Негода на Канарах

Шторм "‎Оскар" зачепить і Канарські острови. Найбільше від поривів вітру і сильних дощів постраждають дуже популярні напрямки: Тенерифе і Гран-Канарія. А ще тут існує ризик великих хвиль і локальних повеней. Через погодні умови на Канарах скасували понад 10 рейсів в аеропорту Тенерифе-Норте.

Місцева влада радить жителям острова добре закрити двері та вікна, закріпити всі речі, які можуть впасти на дорогу і не перебувати під деревами та ненадійними рекламними щитами. Водіїв просять бути максимально пильними, особливо при виїзді з тунелів.